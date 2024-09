Allerta rossa a Bologna e in Romagna torna la preoccupazione nelle zone colpite dall’alluvione 2023 | Il territorio ora è più esposto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La grande paura riina causa delle condizioni del meteo, a poco più di un anno di distanzadel maggio. Pioggia incessante ormai da ieri 17 settembre, allagamenti e smottamenti tengono sul filo la popolazione, in un’Emilia-in cui la Protezione civile ha annunciato l’meteo. Oltre alla, l’altra zona classificata come “” è la città metropolitana di. In questi territori, domani 19 settembre resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La richiesta è arrivata direttamente dalla presidente dell’Emilia-facente funzioni, Irene Priolo, ai sindaci delleinteressate che ora dovranno emanare le apposite ordinanze. “L’obiettivo – ha spiegato Priolo in un punto stampa convocato d’urgenza – è evitare al massimo gli spostamenti nella giornata di domani”.