A Santa Marinella e Santa Severa arriva il villaggio del mangiar bene

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024- I ristoratori del territorio si cimenteranno servendo assaggi di pietanze preparate con prodotti DOP e IGP del Lazio lungo un itinerario, da percorrere a piedi o in bicicletta, caratterizzato dagli stand delle aziende agricole produttrici di quelle stesse eccellenze eno-gastronomiche. Il– la filosofia che sta alla base del progetto – deriva non solo dal piacere del palato ma anche dall’attenzione per il propriossere e la salvaguardia dell’ambiente. Venerdì 27 settembre si inizia con un incontro sul tema cibo essere, in particolare indirizzato alla problematica della celiachia. Tra i protagonisti: un cuoco, un gastronomo, un nutrizionista ed un esperto condurranno una tavola rotonda rispondendo anche alle domande del pubblico.