?? Verona-Torino il Pronostico | info match quote e probabili formazioni

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Venerdì sera da non perdere! L’Hellascerca di allontanarsi dalla zona retrocessione mentre il, quinto in classifica, punta in alto e sogna l’Europa. In campo due squadre con obiettivi diversi ma pronte a tutto per portare a casa punti preziosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dalleai pronostici più caldi! HellasL’Hellasarriva a questa sfida con la voglia di replicare una salvezza tranquilla, come l’anno scorso. La squadra gialloblu ha cambiato guida, con Paolo Zanetti che ha preso il posto di Marco Baroni. Nonostante qualche cessione importante, l’inizio di campionato dei veronesi non è male: 6 punti in 4 giornate, a più quattro dalla zona rossa. Tuttavia, il loro ultimo impegno si è chiuso con una sconfitta per 2-1 contro la Lazio. Ora, la squadra dovrà mostrare carattere davanti al proprio pubblico.