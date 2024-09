?? Cagliari-Empoli il Pronostico | il futuro di Nicola si decide adesso

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilè chiamato a una prova decisiva contro un sorprendente, in una sfida che potrebbe sancire il destino di mister. Con un inizio di campionato in salita per i sardi e unche non ha ancora perso, questo match si preannuncia equilibrato e pieno di tensione. Scopriamo insieme tutti i dettagli e ilper questa sfida! Ile la sfida cruciale perIl tecnico del, Davide, è già nell’occhio del ciclone dopo appena 4 partite di campionato. I risultati non sono stati brillanti: 2 pareggi (contro Roma e Como) e 2 sconfitte contro Lecce e Napoli hanno portato i sardi in una situazione delicata. Questa partita sarà speciale per, che l’anno scorso ha firmato una salvezza miracolosa alla guida dell’