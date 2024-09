Vivo V40 Lite è la scelta perfetta per avere foto e video ottimi senza spendere troppo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo un paio d’anni di stop,torna a vendere i suoi smartphone in Europa e lo fa con l’ottimoV40, fratello minore di quel V40 che è stato il telefono ufficiale degli ultimi europei di calcio in Germania. Un investimento importante nel Vecchio Continente che riflette le ambizioni del brand appartenente alla galassia BBK – la stessa che ha in portafoglio anche Oppo e OnePlus, giusto per fare due esempi:ha una quota importante del mercato cinese ma non è riuscita (ancora) a replicare lo stesso successo anche da noi dove c’è più competizione e dove gli spazi di manovra sono davvero limitati. V40€399.00, Euronics Il V40, però, ha le carte in regola per far bene puntando soprattutto sul comparto. Lacamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX882 aggiornato consente aV40di adattarsi a qualsiasi ambiente.