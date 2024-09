Un uomo di 32 anni ferito da un’arma da taglio ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 17 settembre 2024) Attivato alle ore 16.00 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per prestare soccorso a undi 32, vittima di una ferita danel Comune di. Sul posto sono prontamente intervenuti un’auto infermieristica e un’ambulanza della Misericordia di. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per accertare i dettagli dell’incidente. Il, in condizioni stabili, è stato trasportato al Pronto Soccorso diin codice giallo (codice 2), che indica una situazione di media gravità. Ulteriori indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolo Undi 32dadaadproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.