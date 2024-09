Un territorio da amare a partire da un calice al tramonto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Alessandra Angelini è una donna determinata e solare, Ceo di Altesino, azienda che ha fatto del Brunello di Montalcino una vera chicca, con oltre trecento ettari di vigneto, tra Borgo Scopeto, nel Chianti Classico, La Doga delle Clavule nel Morellino di Scansano e le storiche tenute di Caparzo e Altesino a Montalcino. In questa intervista ci racconta la sua Maremma. Qual è la tua zona del vino del cuore?La mia zona del vino del cuore è la Maremma. Ho una grande passione per il mare e ci sono dei vigneti affacciati sul mare bellissimi, amo il vento maestrale e la Maremma, insieme alla Sardegna, sono la culla del maestrale. Ci sono degli scorci e dei terroir bellissimi, anche se non molto conosciuti ancora. Quando sei stata lì la prima volta che cosa hai pensato?Ho passato tutte le estati della mia gioventù in Maremma, da quando riesca ad avere ricordi.