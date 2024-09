Totò Schillaci peggiorano le condizioni dell’eroe di Italia ‘90

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 -ledi. L'eroe di'90, ricoverato all'ospedale Civico di Palermo dalla sera dello scorso 7 settembre, è incritiche. Nei giorni scorsi si era registrato qualche incoraggiante miglioramento con la riduzione dell'ossigeno per respirare, ma nelle ultime ore - secondo quanto si apprende da fonti sanitarie del complesso ospedaliero palermitano - la situazione sarebbe nuovamente tornata delicata e difficile.ha alle spalle ha due operazioni per un tumore al colon negli ultimi anni, inoltre l’ex attaccante, 59 anni, ha anche contratto una brutta polmonite che ha portato i sanitari a disporre flussi di ossigeno per facilitare la respirazione.