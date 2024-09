Sondaggi Liguria Orlando in vantaggio su Bucci ma la sfida resta aperta L’outsider Morra intorno al 3

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il candidato del centrosinistra Andreaparte con una punta dinella corsa per le Regionali in, in programma il 27 e il 28 ottobre. Secondo uno di Tecnè per Primocanale l’ex ministro al momento distacca di 3 punti il sindaco di Genova Marco. La premessa, come per tutti isulle intenzioni di voto, è che la distanza di 3 punti indica un sostanziale equilibrio però i dati segnalano comunque una tendenza. E al momento la presenza dinon risolverebbe la questione per il centrodestra che è la coalizione che esprime la maggioranza uscente, quella che fin qui ha sostenuto Giovanni Toti. Secondo Tecnè la forbice si allargherebbe a 6 punti se i candidati fossero solo