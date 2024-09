Si perde nel bosco | salvato 35enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) I vigili del fuoco di Bagno di Romagna e il soccorso alpino della stazione monte Flaco sono intervenuti ieri attorno alle 11.30 a Verghereto per soccorrere un automobilista che, dopo aver avuto problemi all’auto sulla E45, lasciava a piedi la via principale per imboccare un tratto fuoristrada in direzione della SP137,ndo l’orientamento e rimanendo bloccato su un tratto scosceso. La sala operativa individuava la posizione esatta del richiedente aiuto ed inviava immediatamente la squadra ed attivava anche i volontari del Soccorso alpino. I soccorritori una volta giunti sul posto raggiungevano il richiedente 50 metri più a valle e ne verificava subito le buone condizioni di salute. Per effettuare la risalita sul pendio in sicurezza è stato allestito un sistema di corde che ha permesso il recupero deldi Foggia fino alla sommità dove erano parcheggiati gli automezzi.