Sassuolo Mulattieri la punta irrinunciabile

(Di martedì 17 settembre 2024) di Stefano FoglianiDopo aver rincorso infruttuosamente in estate prima Coda e poi Tutino, e aver cercato il colpo last minute in Gytkjaer ilnon ha ancora chiuso le porte al ritorno in neroverde di ‘Ciccio’ Caputo, o almeno così lascia intendere l’ad Giovanni Carnevali. Piuttosto che parlare di centravanti che non ci sono, tuttavia, dopo il Carrarese-che ha spinto la squadra di Fabio Grosso ad una dimensione di classifica finalmente compiuta vale la pena parlare del centravanti che c’è. Sulla schiena ha il 9, gioca da nove e mezzo e se è lontano, per tecnica e movimenti, dai centravanti classici, come i centravanti classici risulta, neldi Grosso, oltremodo decisivo.