Salvini | patteggerò? No

(Di martedì 17 settembre 2024) “? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore”. Matteosi esprime in questi termini, a Quarta Repubblica su Rete4, rispondendo alla domanda sull’ipotesi di un pareggiamento dopo la richiesta di 6 anni di carcere avanzata dal pm. Aggiornamento ore 9.15 “Ho paura di essere condannato? No. Questo non è un processo a, è un processo all’Italia. “Non è stato un processo ma un comizio. Questo signore”, il magistrato “si candidi e cambi le leggi”, dice. “Paura per me? No. Rifarei quello che ho fatto: difendere i confini del Paese. Avevo promesso di ridurre gli sbarchi: lo abbiamo ridotti del 90%. Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesto spiegare ai miei figli quello che stava succedendo”.