Riesumato il corpo di Amedeo Matacena ex parlamentare di Forza Italia morto latitante Indagata la moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 16 settembre del 2022 morì l’exdia Dubai, dove si era rifugiato dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Olimpia”. L’inchiesta sulla morte diLa Procura di Reggio Calabria ha disposto la riesumazione del cadavere di, poiché ci sono diverse cose che non quadrano.ufficialmente èper infarto del miocardio, ma il sostituto procuratore Sara Parezzan sta portando avanti un’inchiesta per vederci chiaro e capire se la morte è stata effettivamente naturale. Si indaga su un’altra morte sospetta, quella di Raffaella De Carolis, madre dell’exe vincitrice del titolo di Missnel 1962. La De Carolis morì il 18 giugno 2022, sempre a Dubai, esattamente tre mesi prima della morte del figlio.