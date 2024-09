Parigi 2024 Jordan Chiles fa appello alla Corte federale svizzera per il bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Finisce, come ampiamente prevedibile, in tribunale la vicenda inerentemedaglia dinel corpo libero ai Giochi Olimpici di. Gli avvocati della ginnasta americanahanno infatti presentato un ricorso davantiper contestare il ritiro della medaglia diche aveva conquistato in pedana., 23 anni, era giunta terza grazie ad una revisione del suo voto che le aveva permesso di superare la rumena Ana Barbosu. La squadra rumena aveva poi impugnato la decisione, vincendo, davanti al Tribunale arbitrale dello sport (TAS), sostenendo cheaveva superato di quattro secondi il tempo limite per la rivalutazione del suo punteggio. Una decisione che ha portato il CIO ad assegnare ila Barbosu.