Non solo fashion | il 25 settembre arriva la Milano Beauty Week

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Non avremo il tempo di rattristarci per la fine della: dal 25 al 292024 si terrà la(ne abbiamo parlato qui). Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, racconta il successo dell’iniziativa. “Le prime due edizioni dihanno confermato il grande interesse di pubblico, imprese e istituzioni verso questa iniziativa senza precedenti per il mondo della cosmesi. Siamo riusciti a concretizzare e consolidare delle sinergie fondamentali per il nostro settore che ci hanno permesso di portare direttamente al consumatore la narrazione del cosmetico come bene indispensabile, mostrando le innumerevoli sfaccettature di un comparto in costante crescita in termini di consumo, fatturato ed export e che si pone tra le eccellenze del made in Italy.