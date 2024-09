Netanyahu avvicina la guerra con il Libano | Nuovo obiettivo il ritorno degli sfollati a nord E prepara il cambio ai vertici dell’Idf

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha aggiornato gli obiettivi dellaa Gaza, aggiungendo alla lista anche quello di riportare in sicurezza nelle loro case i circa 60 mila israeliani residenti deldel Paese, vicino al confine con ildopo il 7 ottobre per via della minaccia dei razzi di Hezbollah. Finora, gli obiettivi diufficiali erano tre: l’eliminazione delle capacità militari e di governo di Hamas, ila casa di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non costituisse più una minaccia per Israele. Ora si aggiunge anche la volontà di neutralizzare le milizie sciite libanesi, alleate di Hamas e finanziate dall’Iran. Il premier Benjaminlo ha scritto su X, aggiungendo che “Israele continuerà ad agire per realizzare questo”.