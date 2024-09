Napoli Lukaku-Kvaratskhelia è una coppia d’oro E i numeri fanno già paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Da Edinson Cavani passando per Gonzalo Higuain, fino ad arrivare al ben più recente Victor Osimhen e giusto per citarne soltanto tre: la forza deldi Aurelio De Laurentiis, tra le altre cose e al netto di qualche flop più o meno marcato, è sempre stata quella di valorizzare al massimo gli investimenti nel reparto avanzato, creando o rigenerando bomber che altrove non necessariamente poi si sarebbero riconfermati. Certo, esiste un'altra faccia della medaglia e parla di una coperta spesso corta perché, come proprio gli azzurri hanno capito nel recente passato, le fortune di una stagione ruotano intorno alla fase difensiva, il vero ago della bilancia nel lungo termine.