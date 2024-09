Marsiglia accoglie Rabiot con bandiere e fumogeni | Obiettivo tornare in Champions

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Se non è stata un’nza da superstar, poco ci manca. Cinque anni dopo l’ultima volta, Adrienè tornato in Francia, all’Olympique di: al suo arrivo in città il centrocampista ex Juve è stato accolto da una folla impazzita con. “È incredibile. Non me lo aspettavo, vedere tutte le persone qui mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere. Mi hanno detto che sono venute cinquecento persone, non mi aspettavo così tanto calore”, ha detto il giocatore. Svelando di essere stato convinto ad accettare l’offerta delda Medhi Benatia, ex difensore della Juventus e attuale consulente del management: “All’inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi (Benatia ndr), mi ha presentato il progetto, ho accettato.