Liceo Colonna tutor e cavalieri accolgono i nuovi iscritti

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Un nuovo anno scolastico è iniziato alVittoria, e con esso un caloroso benvenuto per le 300 matricole. Come da tradizione, istudenti sono stati gli ultimi ad entrare nel monumentale chiostro della sede centrale in Portabuja, un momento che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella loro vita scolastica. Per agevolare l'inserimento, ilha organizzato una settimana di orientamento affidata ai, studenti del quinto anno, e ai, del terzo e quarto. Questi ragazzi, tutti formati dal prof. Massimiliano Badiali, per promuovere l'inclusione e contrastare il bullismo, si sono dedicati ad accogliere iarrivati con giochi e attività di gruppo, creando un'atmosfera amichevole e collaborativa.