La processione più antica L’arciprete al Santo Chiodo

(Di martedì 17 settembre 2024) Si narra che Sant’Elena – madre dell’Imperatore Costantino – intraprese un viaggio in Terra Santa alla ricerca di una reliquia della Croce di Cristo. E di reliquie, vale a dire i chiodi della Croce con cui Gesù fu crocifisso, ne trovò ben tre. Solo che, nel viaggio di ritorno, uno lo dovette lanciare in mare per placare una tempesta, uno venne “fuso“ nel morso per il cavallo del figlio e l’altro sarebbe stato inserito in un elmo destinato all’Imperatore. Passati i secoli, oggi quest’ultimosarebbe l’unico rimasto dei tre, dato che sarebbe il cerchio all’interno della Corona che da allora si chiamò Ferrea. E fa nulla se studi recenti hanno dimostrato che non è di ferro ma d’argento, fatto sta che da allora la Corona Ferrea è stata usata per incoronare re e imperatori ed è stata al centro degli appetiti dei potenti del Mondo.