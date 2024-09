Intelligenza artificiale Casellati | Elaborare nuovi e più raffinati paradigmi morali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2024 "Noi tutti percepiamo chiaramente che per comprendere e accompagnare, senza farsene travolgere, i radicali cambiamenti che l'propizierà occorrenuove categorie concettuali,e più, nuove regole giuridiche capaci di segnare i limiti invalicabili alla applicazione dell'. Via via che cresceranno gli ambiti di impiego dell', emergeranno nuove inedite questioni giuridiche ed etiche". Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta, alla cerimonia di apertura del IX corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola nazionale dell'amministrazione, alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev