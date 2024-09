Il peggior errore nella storia del calcio | porta vuota e portiere a centrocampo? Ecco cosa combina | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) In Inghilterra l'hanno definito come "ildel”. La verità è che cos baglio di Ebou Adams ha dell'incredibile e lascia tutti esterrefatti, per lo sbaglio del 2-0 nel match tra il suo Derby County e il Cardiff. L'attaccante si è involato davanti allada solo, con ilrivale a terra adopo aver mancato l'intervento, ma il suo tiro si è spento sul fondo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato, quando in pieno recupero il gambiano è volato ae poteva definitivamente chiudere il match della Championship – la seconda divisione inglese – non riuscendoci. Fortuna per lui la sua squadra ha vinto comunque per 1-0, piazzandosi al sesto posto della classifica.