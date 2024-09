Il Pd deve decidere se aiutare l’Ucraina o isolarsi dalla sinistra riformista europea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) «Eliminare le restrizioni sull’uso dei sistemi d’arma occidentali consegnati alcontro obiettivi militari sul territorio russo»: è il punto-chiave della bozza della mozione che circola in queste ore del gruppo Socialisti&Democratici al Parlamento europeo. Il testoessere approvatoriunione del gruppo che si terrà mercoledì sera in vista del voto che ci sarà giovedì a Strasburgo. È un testo molto positivo per il sostegno a Kyjiv, e d’altra parte i Socialisti e Democratici europei sono su questa posizione da sempre: è il Partito democratico che invece sulla questione dell’uso delle armi per colpire le basi in territorio russo non è d’accordo, come ha confermato pochi giorni fa Elly Schlein dicendo di condividere su questo la posizione del governo italiano.