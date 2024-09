Il Napoli di Conte come quello di Spalletti ben sei punti in comune | quante coincidenze!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Ildi Antonioparagonato adel terzo Scudetto firmato Luciano: l’analisi de Il Mattino svela tutti iintra le due squadre. In casaregna l’entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive in campionato tra Bologna, Parma e Cagliari. Novein tre partite che hanno riportato il sorriso per i partenopei, con una squadra che sembra rinata grazie a questi primi mesi di lavoro da parte del tecnico Antonio, a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato totalmente le chiavi della ricostruzione. Sono bastati i primi ottimi segnali, arrivati dopo la batosta del Bentegodi, contro l’Hellas Verona, di circa un mese fa, per far abbondare i paragoni tra ilattuale edi Luciano, che nella stagione 2022 – 23 ha riportato il Tricolore all’ombra del Vesuvio.