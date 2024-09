Il Grottino Azzurro di Positano piatti locali rivisitati dalla chef per una clientela internazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Blu come il cielo ed il mare di, rosso come la passione per la cucina e per la vita: ecco “Il”, la “chicca” di “Mele Mandara Group”: accoglie tutto l’anno ladella “perla” di Amalfi Coast che desidera degustaredella tradizione culinaria locale, appena rivisitata da un tocco di creatività sia nella coreografia che nella sua preparazione. Facilmente raggiungibile, poiché situato sulla statale amalfitana, nelle vicinanze della biforcazione stradale che conduce alla spiaggia di, “Il” è aperto tutti i giorni ed in ogni stagione dell’anno dal mattino alla sera, operando con l’attenta supervisione del patron Raffaele Mandara coadiuvato dal responsabile di sala Claudio Cinque e la grande professionalità delladella Casa Rossella Cioffi, di giovane età ma già molto esperta nel suo lavoro.