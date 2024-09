Il fierone ritrova spazi e pubblico Ora si pensa alle novità del 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Camucia è tornata ad ospitare uno degli appuntamenti di fine estate più attesi e partecipati. Il meglio conosciuto "" ha animato anche quest’anno la popolosa frazione di Cortona per l’intera giornata di ieri. "Il tradizionale appuntamento che richiama tantissime persone anche da fuori provincia è un modo ormai consolidato per valorizzare Camucia e tutte le sue imprese, oltre che per dare un’opportunità di socializzazione alla cittadinanza", conferma l’assessoreattività produttive Paolo Rossi. Oltre 150 banchi di espositori che hanno affollato le principali strade di Camucia trasformate, per l’occasione, in una grande isola pedonale. Una fiera organizzata dall’amministrazione con il supporto delle associazioni di categoria.