Giornata mondiale senza auto

(Di martedì 17 settembre 2024) Al via la Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, promossa dalla Commissione europea per sviluppare la mobilità urbana sostenibile. Sono previste iniziative in 71 città italiane per sensibilizzare le persone verso la mobilità attiva, l’uso del trasporto pubblico, la sharing mobility. La Settimana si concluderà domenica 22 settembre con la. L’evento del 2024 è dedicata alla condivisione dello spazio pubblico, da restituire alle città, all’uso collettivo e per promuovere la sicurezza stradale. Oggi il 70% delle vittime di incidenti stradali mortali nelle aree urbane, riferisce il Ministero dell’Ambiente, sono utenti vulnerabili (perdoni e ciclisti). I trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa, dopo la produzione di energia.