Giornata Mondale per la sicurezza del paziente Rocca | Stiamo cambiando il volto della sanità laziale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre – “La cruciale importanza di diagnosi corrette e tempestive a garanziadel: questo il tema scelto per la “Mondiale per ladel” 2024, istituita dall’OMS. Un obiettivo importante, rispetto al quale la Regione Lazio sta lavorando senza sosta: assunzioni, digitalizzazione, riduzione delle liste d’attesa, corretta programmazione delle esigenze territoriali.ilper rinsaldare quel patto di fiducia tra operatori, pazienti e famiglie su cui si fonda il Servizio Sanitario Regionale”. Così su Facebook il presidenteRegione Lazio, Francesco. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.