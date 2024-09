Francia le parole di Dominique Pélicot in tribunale | Ho drogato mia moglie e l’ho fatta violentare da 50 uomini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024), 71 anni, l’uomo accusato di averlaGisèle e di averlada decine di(51 sono a processo insieme a lui, ndr), ha testimoniato per la prima nel processo a suo carico in corso ad Avignone, in. Ha ammesso tutte le accuse a suo carico, ma ha chiesto di essere perdonato: “Sono stato violentato anch’io quando avevo nove anni, questo ha influito su quello che è successo”.Leggi anche: Drogava e faceva stuprare lama il processo forse non si farà: “sta male” Leagghiaccianti di“Sono uno stupratore, come tutti gli altri in quest’aula di. Riconosco i fatti che mi vengono imputati nella loro totalità. – ha poi aggiunto– Sono colpevole di ciò che ho fatto. Ho sottoposto mia, i miei figli, i miei nipoti a tutto questo. Mi pento di ciò che ho fatto.