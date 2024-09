Foggia ragazza morta dopo intervento | indagati 20 medici e infermieri

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 settembre 2024) Venti dipendenti del Policlinico Riuniti di, traed, sonoper cooperazione in omicidio colposo in relazione al decesso di Natasha Pugliese, la 23enne di Cerignolail 4 settembre nella sala operatoria della chirurgia toracica per le complicazioni seguite ad incidente stradale avvenuto nel giugno scorso mentre era a bordo di un monopattino elettrico. Un atto dovuto, quello della procura, per permettere aglidi nominare un loro consulente di parte che possa assistere all'esame autoptico.Â