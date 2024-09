Firenze | soccorso dal 118 nel lungarno Soderini si sarebbe messo alla guida dell’ambulanza Denunciato per tentato furto

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 17 settembre 2024) La Polizia di Stato è intervenuta ieri, 16 settembre 2024, nel, dove il 118 stava soccorrendo una persona in forte stato di agitazione (in circostanze da chiarire). Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo, un cittadino marocchino di 30 anni, avrebbe prima aggredito verbalmente i sanitari e poi siaddiritturadell’autombulanza verosimilmente con l’intento di raggiungere, in autonomia, il nosocomio più vicino L'articolodal 118 nel, siperproviene daPost.