Enzo Bambolina parla dopo aver determinato la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello | le rivelazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 17 settembre 2024)(il cui vero nome è VincGalasso) ha denunciato le parole die che hanno costato a quest’ultimo ladal25. Intervistato da LorPugnaloni,hato di come sta gestendo la situazione sui social, se ha avuto modo di interagire conl’annuncio di Alfonso Signorini e ha commentato anche le parole di Alessia Pascarella e la possibilità di entrare al: “Non è facile gestire il tutto, infatti ho disattivato i commenti sotto qualche video. Tuttavia, come per tutte le cose tra tre o quattro giorni non se ne parlerà più. No, non l’ho sentitonèil commento nè ieri serala. Sono d’accordo con Alessia Pascarella, anch’io penso che lui non sia una cattiva persona ma che si sia fatto prendere dal momento commentando in quel modo. Certo, amo i reality.