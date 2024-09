Elisabetta Gregoraci in ospedale perché? Che problemi di salute ha? Ultime notizie

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 17 settembre 2024) Come sta? Negli ultimi tempi la showgirl è stata ricoverata in, ma cosa sappiamo sui suoidi? Tutto è cominciato quando, la scorsa settimana,ha mostrato il suo braccio attaccato a delle flebo, in. Immediatamente i fan si sono allarmati, ma la conduttrice stessa ha chiesto di non preoccuparsi e di inviarle solamente pensieri positivi e vicinanza. Fonte: Instagram Solo pochi giorni fa, poi, dopo un periodo di ricovero, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a casa, a Montecarlo. Ma cosa le è successo?è stata ricoverata in? A quanto pare la situazione si fa seria: nelleore,ha raccontato a quali cure dovrà sottoporsi prossimamente. In questi giorni, come dichiarato dalla diretta interessata, la spensieratezza ha lasciato spazio all’amarezza.