Con Lillo la città va sullo schermo

(Di martedì 17 settembre 2024) ORVIETO Lain onda su Prime Video con “Sono2 – Il multiverso“. Dal 19 settembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming video on demand di Amazon la seconda stagione della serie tv, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, della quale Orvieto ha ospitato le riprese tra novembre e dicembre 2023. Nella serata di giovedì scorso al Cinema Giulio Cesare di Roma, si è svolta la presentazione e l’anteprima di tre degli otto episodi in programma alla presenza del cast al gran completo: il protagonistaPetrolo (foto), il regista Eros Puglielli, Sara Lazzaro, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Katia Follesa, Paolo Calabresi, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, Maccio Capatonda, il mago Silvan, Benedetta Valanzano. "Laè perfetta per l’atmosfera fantasy e fiabesca della seconda serie", aveva dettonella conferenza stampa a Orvieto.