Champions League al via col nuovo format | la verità sul punteggio da raggiungere per passare il turno

(Di martedì 17 settembre 2024) La stagione calcistica adesso entra davvero nel vivo: al via anche la, con tante novità. Andiamo a scoprirle assieme. La nuova edizione dellasi presenta con una serie di novità che promettono di rivoluzionare il torneo più prestigioso a livello di club in Europa. Cinque squadre italiane, Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan, sono pronte a confrontarsi con le migliori formazioni del continente in un contesto rinnovato e pieno di incognite. Solo a vedere la coppa, risuona nelle orecchie la musica epica – Foto Ansa – notizie.comPer la prima volta nella storia della competizione, infatti, la fase a gironi sarà sostituita da un girone unico composto da 36 squadre. Ogni club disputerà otto partite – quattro in casa e quattro in trasferta – contro avversari differenti.