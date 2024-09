Calcio femminile Juventus all’esame PSG nell’andata del 2 turno di qualificazione di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Appuntamento domani (ore 19.00) al “Pozzo-La Marmora” di Biella per l’andata del secondodelladi. Laaffronterà il PSG per guadagnarsi l’approdo alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. Le bianconere allenate da Massimiliano Canzi cercheranno di sfruttare il fattore campo e anche l’aver messo due partite di campionato nelle gambe, a differenza delle francesi. La Vecchia Signora ha iniziato bene il proprio percorso con le vittorie contro Sassuolo e Como. Dopo il match contro le lariane, allo stato attuale delle cose la compagine bianconera è la squadra che ha mandato più giocatrici diverse in rete nei cinque maggiori campionati europei in corso, almeno quattro più di qualsiasi altra formazione. Un dato che potrebbe essere molto utile anche contro le ragazze guidate da Fabrice Abriel.