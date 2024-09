Ascoli ok | lo schema è giusto Il 4-2-3-1 sembra dare più certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) L’di Massimo Carrera sembrerebbe proprio aver trovato la veste ideale per consentire al potenziale tecnico presente in organico di esprimersi al meglio. Il tecnico del Picchio, il vice Sergio Porrini e lo staff stavolta potrebbero proprio aver fatto centro con la scelta di quel 4-2-3-1 che sabato scorso contro i ragazzini Milan Futuro ha permesso in campo di risolvere più di un rebus. Non a caso, proprio nell’ultima promozione dalla C alla B ottenuta dai bianconeri nella stagione 2014-15, fu proprio questo il modulo che accompagnò la quasi intera stagione degli uomini allora allenati da Mario Petrone verso la conquista dell’ambito traguardo, seppur alla fine arrivato grazie all’intervento degli organi di Giustizia sportiva Figc che poi condannarono il Teramo a seguito della nota combine messa in atto a Savona nella caldissima volata finale.