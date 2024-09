WTA Hua Hin buon esordio per Siniakova e Siegemund fuori Tauson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prima giornata di tabellone principale del WTA 250 di Hua Hin (Thailandia). Un lunedì che ha visto come appuntamento principe l’della testa di serie numero 2 Katerina. La ceca ha avuto la meglio non senza difficoltà dell’australiana Arina Rodionova per 7-5 6-1, rimontando un break di svantaggio nel primo set e poi dominando il secondo parziale. Al secondo turno affronterà una tra Podoroska e Laskutova.a l’apertura nel torneo anche per la testa di serie numero 5 e la testa di serie numero 6: la cinese Wang Xiyu ha superato Viktorija Golubic con il punteggio di 7-5 6-1 in oltre un’ora e mezza. La numero 62 del mondo era sotto 3-0 nel primo set e ha annullato due set point, poi ha dilagato nel secondo. Affronterà Laura, che in oltre due ore si è sbarazzata 6-4 6-3 di Alycia Parks.