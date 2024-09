Trezzo sull’Adda morto nell’incendio della casa | la scintilla da un fornello?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Milano) – Dopo le fiamme la distruzione, i cordoni di polizia, una complessa indagine. E in camera mortuaria, a Milano, un corpo carbonizzato. Identificato, ma, per riserbo d’inchiesta, ancora ufficialmente senza nome. Non c’è un familiare prossimo che possa identificare ciò che resta del senegalese di settant’anninel rogo scatenatosi all’alba dell’altra mattina in un cortile di via Jacopo da, nel cuore del centro storico trezzese. Forse una nipote, che si trova al Paese d’origine e al momento sarebbe impossibilitata a venire in Italia. Per il resto, nulla e nessuno. Le fiamme hanno divorato l’alloggio che l’uomo occupava da tempo, non è ancora chiaro se e con quale contratto d’affitto. I rilievi proseguono a cura dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma anche di una squadra di periti nominati dalla Procura.