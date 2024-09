Suzuki GSX-8R Legend Edition in vendita solo online

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – LaGSX-8Rè stata presentata in occasione del Salone Auto Torino 2024. In questa occasione, diversi piloti che hanno scritto la storia del motociclismo, sono stati ospiti nello stand, da Loris Capirossi, pluricampione del Mondo ed ex pilota a Livio Suppo, Team Manager con sei piloti MotoGP e capo L'articoloGSX-8R, inproviene da Webmagazine24.