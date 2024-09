Scopri il nuovo singolo di ALESSANDRO D’ANDREA CALANDRA TRA ‘U MARI E LI CAMPAGNI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024), con il suo brano “Tra ‘ue li”, rende omaggio alla figura di Rosario Angelo Livatino, un magistrato siciliano riconosciuto per il suo impegno nella lotta contro la mafia e per la sua integrità morale. “Tra ‘ue li” è ildiIl cantautorericorda la tragedia del magistrato Rosario Angelo Livatino, simbolo dell’integrità morale dei siciliani migliori, con il brano “Tra ‘ue li”. Infatti, nella sua Canicattì, c’è un bambino al quale la vita sorride, ed è proprio il beato giudice Rosario Angelo Livatino, assassinato dalla criminalità organizzata il 21 settembre del 1990. Un uomo del nostro tempo. Se non fosse stato ucciso, oggi sarebbe ancora in servizio.