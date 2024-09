Ranking ATP Jannik Sinner | l' azzurro sempre numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) C'èin vetta almondiale dell'ATP. Nella settimana dedicata alla fase a gironi della Coppa Davis, non ci sono cambiamenti nella Top Ten. L', fresco trionfatore agli US Open, guida la classifica con 11.180 punti, ben 4.305 in più del tedesco Alex Zverev, secondo. Al terzo posto Carlos Alcaraz, con 6.690 punti. Novak Djokovic è quarto, davanti a Daniil Medvedev. Chiudono la Top Ten Rublev, Fritz, Hurkacz, Ruud e Dimitrov. Sono ben sette gli italiani nella Top 50: oltre a, ci sono Musetti 19esimo, Cobolli 32esimo, Arnaldi 33esimo, Darderi 41esimo, Berrettini 43esimo e Sonego in cinquantesima posizione.