Parma Pecchia | Buon approccio poi travolti nella ripresa

(Di lunedì 16 settembre 2024) “C’è stata unaa partita da parte nostra soprattuttoprima parte, con un grande. Abbiamo segnato due gol e sembravamo in controllo, ma nel secondo tempo l’Udinese ci è venuta addosso. Hanno riaperto la partita e l’hanno vinta. Noi ci abbiamo messo tanta energia, ma hanno dominato a centrocampo e ci hanno travolto con la loro fisicità. Non siamo riusciti a reggere il colpo e abbiamo completamente subìto“. Queste le parole di Fabiodopo il ko del, rimontato e battuto 3-2 in casa dall’Udinese. Il tecnico gialloblù spiega il calo: “Ci sono mancate tante piccole cose. Nel primo tempo abbiamo giocato bene in entrambe le fasi, trovando tanto spazio, nel secondo tempo non siamo riusciti a sviluppare gioco e guadagnare campo.