Pallone Champions League novità adidas | c’è l’accordo con l’UEFA

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha annunciato oggi l’estensione della sua partnership di lungo termine con la Uefa per latriennale vedein qualità di fornitore ufficiale e ne rafforza ulteriormente l’ottima collaborazione con la competizione dei club calcistici fino al termine della stagione 2026/2027. Lo riporta l’Adnkronos. Avviata nel 2001, la partnership prevede di continuare a utilizzare i palloniper le partite digià dalla fase dei play-off, con nuovi design per ogni stagione.sarà anche il fornitore dei palloni da gioco ufficiali per la Uefa Super Cup, la Uefa Youthe la Uefa Futsal. Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing Uefa, ha dichiarato: “La Uefa è entusiasta di continuare la sua lunga collaborazione con