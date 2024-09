Nissan | anteprima italiana del nuovo Qashqai al Salone Auto Torino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) In versione ibrida ed e-Power, scelto da più di metà dei clienti Milano, 14 set. (askanews) –per la terza generazione dialdi. Ilsi presenta con un design esterno ancora più moderno e slanciato, con frontale e gruppi ottici rinnovati. Nuovi anche gli interni, con materiali di qualità e finiture di pregio, sistemi di assistenza alla guida ancora più evoluti e l’infotainment con suite Google integrata.”La grande novità credo che sia rappresentata dal fatto che tutte queste novità di prodotto non hanno aumento di listino in un momento in cui il mercato è più complicato. Siamo riusciti ad essere talmente competitivi che manteniamo il prezzo di listino.