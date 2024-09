Neonati morti a Parma | 22enne ha indotto parto e ucciso bimbo Ombra doppio infanticidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il caso del ritrovamento di due corpi dinel giardino di una villetta ha scosso Traversetolo (). Il primo ritrovamento risale al mese scorso. Il secondo, a qualche giorno fa. Al momento ci sarebbe un'unica indagata: la madre accertata del primo bambino, una studentessa di 22 anni. La ragazza vive, con i genitori e il fratello, nella casa nel cui prato sono stati ritrovati i resti dei piccoli. Sulla vicenda stanno uscendo nuovi particolari. Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori, la giovane avrebbeil, dando alla luce il piccolo in casa, da sola il 7 agosto. Poi avrebbeil bambino e l'avrebbe nascosto in una buca del giardino di casa, due giorni prima di partire per un viaggio all'estero programmato da tempo. La ragazza risponde di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Ma su di lei c'è l'anche di un secondo