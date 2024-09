Monza-Inter analizzata IN tre punti | testa altrove penalizzante | Ep 4

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)dopo la sosta non regala emozioni né più di un punto alla squadra di Inzaghi. L’1-1 dipuò considerarsi un mezzo passo falso. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito il quarto episodio– Secondo pareggio stagionale per l’di Simone Inzaghi, che mantiene l’imbattibilità ma non la porta inviolata. Persa l’occasione di piazzarsi in vetta alla Serie A, la squadra nerazzurra rimane al secondo posto insieme a Juventus e Torino a quota 8. Guida il Napoli a 9, in attesa dell’Udinese (7). Analizziamo(1-1) di Serie A in tre. Formazione: Inzaghi utilizza le rotazioni pre-Manchester City 1. PREPARAZIONE – Le polemiche dei giorni precedenti alla partita raggiungono il culmine all’uscita delle formazioni ufficiali.