Milan-Liverpool Fonseca | Non possiamo sbagliare bisogna essere difensivamente perfetti

(Di lunedì 16 settembre 2024)o, 16 settembre 2024 - "Ilin questo momento è una delle squadre più forti in Europa, nel gioco e nei singoli. Dobbiamoper poter vincere. Nonniente". Sono le prime parole di Pauloalla vigilia della prima di Champions per il, in programma domani, martedì 17 settembre, a San Siro alle ore 21. Difesa: come la vedeL'approccio, comunque, non sarà difensivo: "Per me il miglior modo di difendere è non perdere la palla. In futuro questa squadra puòmolto dominante. Stiamo iniziando a esserlo, ma dobbiamo fare ancora tanta strada. Per noi è un'opportunità di dimostrare che stiamo crescendo". Sui contatti con Cardinale dopo la vittoria col Venezia e sul ritorno di Ibrahimovic: "Parliamo sempre prima e dopo le partite. Credo sia normale".