Marquez distrutto che mazzata | ferita tremenda

(Di lunedì 16 settembre 2024), il pilota spagnolo mette nel mirino un’altra vittoria a Misano per poter riaprire il Motomondiale una volta per tutte. La pioggia che una settimana fa si è abbattuta sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico non ha fatto altro che esaltarne le caratteristiche. Del resto, sul bagnato l’8 volte campione del mondo Marcha sempre dimostrato di avere una marcia in più (in questo caso nel vero senso della parola) rispetto agli altri. Marc, è terzo nella classifica piloti del Motomondiale – Il Veggente (Ansa)Il fenomenale motociclista spagnolo, che attualmente corre per il Team Gresini – ma dalla prossima stagione sarà in sella alla Ducati ufficiale – in Emilia Romagna ha vinto il suo secondo Gp da quando ha lasciato la Honda per tuffarsi in una nuova avventura professionale.