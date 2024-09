Le sue dichiarazioni non bastano Floris scarica la Boccia | che lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ormai Maria Rosariaha stufato un po' tutti. L'imprenditrice campana, infatti, non solo ha stancato la politica e gli elettori italiani - che secondo gli ultimi sondaggi non sembrano essere stati influenzati dalle sue "prodezze" -, ma anche i giornalisti. Lady Pompei - questo dobbiamo riconoscerlo - è riuscita nell'impresa di costringere un ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a presentare le sue dimissioni irrevocabili al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E, di conseguenza, è stata capace di costruirsi un personaggio ad hoc: la vendicatrice (non mascherata) che si batte contro gli uomini di potere. Graziepopolarità che si è conquistata sui social grazie alle sue Instagram stories, per qualche giornoè diventato il personaggio più ricercato dai quotidiani progressisti e dalle televisioni.